وزير التعليم: لم يحصل أي طالب على مجموع 100% بنتيجة الثانوية العامة 2023 (شاهد)

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن مجموع 100% في الثانوية العامة 2023، لم يحصل عليه أحد من طلاب الثانوية العامة.

وقال حجازي خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الإثنين، إن هناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية فى بعض المواد، كما تقدم للامتحان 763206 طلاب وطالبة حضر منهم 759676 نسبة النجاح للبنين 80.6٪، والبنات 77٪ والنسبة العامة للنجاح 78.8٪، ونسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84٪، ومدارس اللغات 70٪.

وأشار إلى أن بقراءة مؤشرات نتيجة الثانوية العامة هذا العام التنسيق بالجامعات سيكون منخفضًا.

ووجه حجازي أيضًا رسالة لأولياء الأمور، قائلا: اتركوهم يدرسوا اللى هم بيحبوها، كما وجه الوزير الشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الإنترنت لدعمهم امتحانات الثانوية العامة وأيضًا الشئون القانونية بالوزارة والمركز القومى للامتحانات، نتيجة ما بذلوه من جهد فى أيام الامتحانات، موضحا أن منظومة الثانوية العامة كبيرة بها قرابة 800 ألف طالب وطالبة ولو حدث اى أخطاء مكنش هيكون بسيط ولكن هناك منظومة متكاملة تمت أدت إلى نجاح منظومة الثانوية العامة.

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، متمنيا لهم دوام التوفيق.

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكل العاملين فى وزارة التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وتنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الموقع الرسمي لها بعد الإعلان الرسمي الإثنين.

وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).