فرصة لطلاب الثانوية العامة.. مهن يحتاجها العالم

تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 أيام قليلة، ويعيش الطلاب ترقب شديد هذه الأيام انتظارا لظهور النتيجة.

ويمكن الإشارة إلى أبرز المهن التي يحتاجها العالم في السنوات المقبلة، والتي من الممكن ان توجه الخيار الأفضل لطلاب الثانوية العامة في اختيار التخصص عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

مهن هي فرصة لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

وبسؤال "شات جي بي تي" عن أفضل المهن المستقبلية في ظل التطور التكنولوجي، والتي تنصح طلاب الثانوية العامة بدراستها:

العديد من المهن التي ستحتاجها العالم في السنوات المقبلة، والتي من الممكن ان تكون فرصة لطلاب الثانوية العامة للدراسة بتخصصاتها، من بينها:

1- دراسة البيانات والذكاء الاصطناعي

من المتوقع ان يكون هناك زيادة في الحاجة إلى خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم فهم البيانات وتحليلها لإنتاج نتائج دقيقة.

2- مهندسو البرمجيات

مهندسي البرمجيات من اللأشخاص الذي سيكون الحاجة لهم خلال الفترة المقبلة، والذين يمكنهم تصميم وتطوير التطبيقات

3- المهندسون الميكانيكيون والكهربائيون

المهندسين الميكانيكيين والكهربائيين سيكون لهم الحاجة خلال الفترة المقبلة لتصميم وتطوير وصيانة الأنظمة

4- الأطباء والممرضون

الطلب على الأطباء والممرضين لن يتوقف، وفرصة الدراسة بكليات الطب والتمريض هي فرصة جيدة.

5- المهندسون المدنيون

الطلب على المهندسين المدنيين سيزداد خلال الفترة المقبلة، وبالأخص لمن لهم خبرة كبيرة ويمكنهم تصميم وتطوير المدن

6- خبراء التسويق الرقمي

التسويق الرقمي "الأونلاين" من أهم المهن التي سيكون لها وجود كبير في الفترة المقبلة، وخبراء التسويق الرقمي هم من يمكنهم فهم وتحليل سلوك المستهلكين