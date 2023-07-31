عاجل
صاحب المركز الأول بالثانوية العامة علمي رياضة.. أنا مش مصدق نفسي تفاصيل أزمة الشيخ حلمي الجمل مع نقابة القراء.. والتحقيق 19 سبتمبر
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"

مبادرة كلنا واحد
مبادرة "كلنا واحد"

تواصل وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالي 1364 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وفى ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية؛ بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم إعداد وطرح كميات من الدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين بكافة المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

مواد متعلقة

سحب 3 آلاف رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الاحتلال يقتحم منطقة أثرية في نابلس وبحريته تهاجم الصيادين قبالة غزة

إعلان خطة تخفيف أحمال الكهرباء في جميع المحافظات

وزير التربية والتعليم يكشف عدد الراسبين في الثانوية العامة (شاهد)

أسعار السمك اليوم.. والبلطي بـ 56 جنيهًا

القبض على لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة
الجريدة الورقية