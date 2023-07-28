بسبب 50 جنيها.. أخ يمزق شقيقة في سوق العباسية بالقاهرة

أنهى مسجل خطر حياة شقيقه بعده طعنات نافذة، أمام المارة في سوق العباسية دائرة قسم الوايلي بالقاهرة، بسبب خلاف على خمسين جنيه، وحاول الهرب من رجال الشرطة، حتى تم السيطرة علية.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين حازم وتامر، أحدهما تاجر مخدرات والآخر مسجل خطر، واختلفا على خمسين جنيه، رفض الأول إقراضها للثاني، فطعن تامر شقيقه الأصغر حازم عدة طعنات بسكين كانت معه، فسقط غارقاً في دمائه.

انتقلت قوة من رجال القسم ، للقبض على المتهم، وفور وصول رجال الشرطة، اشعل القاتل اسطوانة بوتاجاز لمحاولة الهرب من الشرطة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة علية والقي القبض علية، وتم نقل المجني علية للمستشفى، وعرضه على الطب الشرعي.

اعترف المتهم أمام رئيس مباحث القسم، بقتل شقيقة الاصغر، لاختلافهما على خمسين جنيه رفض المجني علية منحها له، واحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.