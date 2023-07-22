طب القاهرة الأولى في الحصول على شهادتي الأيزو في النظم الإدارية

حصلت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة على تجديد شهادتي الأيزو الأولى في النظم الإدارية طبقًا للموافقة QMS ISO9001:2015، والشهادة الثانية في نظم إدارة المؤسسات التعليمية طبقا للمواصفات EOMSIS21001:2018.

جاء ذلك للعام الثالث على التوالي لتواصل صدارتها وتفوقها علميًا وإداريًا حيث تعد أول كلية طب مصرية تحصل على هاتين الشهادتين بعد زيارة الجهة المانحة للكلية للمراجعة السنوية والتوصية باستمرار سريان الشهادات.

استيفاء الجودة في طب القاهرة

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

وقال رئيس جامعة القاهرة إن استمرارية تحسين الأداء والعمل على استيفاء معايير الجودة وكفاءة الخدمات الإدارية والأكاديمية بكلية الطب من أهداف خطة الجامعة للتطوير والمنافسة بقوة في السوق المحلية والدولية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم منح شهادتي الأيزو نتيجة لحرص الكلية على جودة عملياتها، والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها وحث كافة أقسام الكلية لتطوير أدائها الإداري وضمان جودته.

صدارة طب القاهرة

منال المصري عميد طب القاهرة

وقالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب في جامعة القاهرة إن دعم إدارة الجامعة المستمر جعل كلية الطب قادرة على الاحتفاظ بموقع الصدارة واستمرارية تحقيق كافة متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية.

وأكدت عميد طب القاهرة حرص إدارة الجامعة على التحسين والتطوير لكل أنشطة وعمليات الكلية لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا وتوقعات جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيهم الطلاب والمجتمع والدولة.