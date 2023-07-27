طقس حار رطب صباحا.. حالة الجو بالدرجات الجمعة

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الجو ودرجات الحرارة غدا الجمعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة حيث يسود طقس حار رطب صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى سيناء وجنوب الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المحافظات:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 38

القاهرة: المحسوسة: 41

العاصمة الإدارية: الصغرى 26 والعظمى 38

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 41

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 39

6 أكتوبر: 42

بنها: الصغرى 26 والعظمى 38

بنها المحسوسة: 40

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 33

الاسكندرية: المحسوسة: 36

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 33

العلمين الجديدة: المحسوسة: 36

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 38

سيوة: المحسوسة: 41

كاترين الصغرى 19 والعظمى 36

كاترين: المحسوسة: 38

بورسعيد الصغرى 29 العظمى 36

بورسعيد: المحسوسة: 39

الزقازيق: الصغرى 27 والعظمى 41

الزقازيق: المحسوسة: 44

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 39

الاسماعيلية: المحسوسة: 41

السويس: الصغرى 26 والعظمى 38

السويس: المحسوسة: 41

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 43

شرم الشيخ: المحسوسة: 45

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 42

الغردقة: المحسوسة: 44

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 40

الفيوم: المحسوسة: 42

بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 41

بنى سويف: المحسوسة: 42

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 41

المنيا: المحسوسة: 43

أسيوط الصغرى 26 والعظمى 42

اسيوط: المحسوسة: 44

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 43

سوهاج: المحسوسة: 45

الأقصر الصغرى 30 والعظمى 43

الاقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة:45