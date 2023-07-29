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بيان رسمي من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023
السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. يعتزم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لإجراء عدة مكالمات هاتفية لـ أوائل الثانوية العامة 2023، ليهنئهم على التفوق والنجاح.

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نتيجة الثانوية العامة 2023| 0.5% نسبة التفوق في امتحان الفلسفة

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المؤشرات النهائية في نتيجة الثانوية العامة 2023

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فرصة لطلاب الثانوية العامة.. مهن يحتاجها العالم

وسيقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي خلا الساعات القادمة، بمهاتفة أوائل الثانوية العامة 2023، لتهئنتهم على النجاح والتفوق وتشجيعهم على استكمال المسيرة التعليمية بنفس الحماس والاجتهاد والتفوق.

امتحانات الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا 

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، وإعلان نسب ومؤشرات النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023، ومووعد بدء تظلمات الثانوية العامة 2023.

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الوقت الحالي بإعداد قاعدة بيانات النتيجة الإلكترونية، تمهيدًا لإعلان النتيجة إلكترونيًا على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بعد لحظات من اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

فيما انتهت كنترولات الثانوية العامة 2023، من حصر قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة في بشعب (علمي علوم- علمي رياضة- أدبى- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا- مدارس الدمج- مدارس المكفوفين) خلال ساعات الماضية ليتم الكشف عن تلك الأسماء في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، بعد التأكد من تمثيل جميع أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة في جميع المواد

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم أعلن في وقت سابق نسب النجاح مواد امتحانات الثانوي العامة بشعبها المختلفة علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي التي أعلنت عنها الدولة وهي:

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023

- اللغة العربية نسبة نجاحها بلغت 90%

- اللغة الأجنبية الأولى نسبة نجاحها تجاوزت 91 %

- اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها وصلت 91%

- الفيزياء نسبة نجاحها بلغت 91%

- الكيمياء نسبة نجاحها تجاوزت 88%

- الرياضيات التطبيقية نسبة نجاحها تعدت 88%

- الجغرافيا نسبة نجاحها تعدت 91%

- التاريخ نسبة نجاحها وصلت 90.2%

- الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها 91%

- علم النفس والاجتماع، نسبة بلغت 93.9%

وسوف يتم إعلان نسبة النجاح في ثلاث مواد المتبقية وهي الرياضيات البحتة والأحياء والفلسفة والمنطق.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وهناك 3 روابط لمعرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة مركز المعلومات، وكذلك الصفحة الرسمية الفيس بوك الخاص بالوزارة:

بوابة مركز المعلومات

1- موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، للحصول على نتيجة الثانوية العامة على هذا الرابط

2- موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة درجات مواد الثانوية العامة 2023 عبر هنا على الرابط.

3- الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الفيس بوك للحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط.

امتحانات الثانوية العامة

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