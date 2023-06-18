ملتقى توظيفي الأحد المقبل.. اعرف الفرص المتاحة في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، يوم الأحد 25 يونيو الجاري، ويكون ابتداءً من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، الموجود في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.

محافظة الجيزة تعلن عن عدد من الوظائف المطلوبة خلال ملتقى توظيفي

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم.

وإليكم الوظائف المطلوبة في ملتقى التوظيف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة:

-مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

-مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

-عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).

-كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).



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وكشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن مزايا الوظائف المطلوبة التي تم الإشارة إليها سالفًا، وإليكم عدد من المزايا:

-تأمين اجتماعي.

-تأمين صحي.

-تأمين على الحياة.

-بدل وجبة.

-حوافز.

-بدل مواصلات في بعض الفروع.

و يجرى التواصل للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198"، وذلك حسبما أفاد به جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة.

تسعى المحافظة من خلال الملتقى، لتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة وتمكين الشباب من الجنسين وإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع صاحب الشركة والعمل، بالمحافظات أكتوبر، والجيزة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، والمعادى، والمقطم، والمدن الجديدة.

وفي نفس السياق، افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول ملتقى توظيف تنظمه مبادرة بُناة مصر الرقمية لطلبة وخريجى المبادرة التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنح الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة؛ حيث تنطلق فعاليات الملتقى برعاية وزارة الاتصالات، على مدار يومين بمبنى التعليم المدني بمركز شباب الجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة؛ بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية فى عدد من القطاعات ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بإجمالى فرص عمل تصل إلى قرابة 450 فرصة عمل.