أسباب تأخر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أرسل قراء بوابة الوفد الإلكترونية تساؤلات حول أسباب تأخر نتيجة الثانوية العامة 2023 عن الموعد المتوقع لها كل عام بعد انتهاء الامتحانات بـ15 يومًا.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سبب تأخر نتيجة الثانوية العامة 2023 عن كل عام يرجع إلى وجود أسئلة مقالية تصحح إلكترونيًا ثم يتم تجميعها مع نتيجة البابل شيت في كل مادة.

ذكر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح له أمس السبت، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 لا تزال في مرحلة المراجعة والتدقيق.

نوَّه متحدث وزارة التربية والتعليم بأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيحدد فور الانتهاء من جاهزيتها ومراجعتها بشكل كامل ضمانًا لمصلحة الطلاب وتحديد الأوائل في كل شعبة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

بحسب تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الأول من أغسطس 2023.

في حال إعلانها يوم الثلاثاء، فإن وزير التربية والتعليم سيعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم غدٍ الإثنين في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

يعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 وأسماء الأوائل بعد الاعتماد الرسمي بيوم في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

في اليوم التالي لإعلانها، ترسل نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى المدارس على مستوى الجمهورية لتوزعها على الطلاب وظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا برقم الجلوس.

من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بنحو 72 ساعة على أن تعلن الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الأول بكل شعبة.

توقعات نتيجة الثانوية العامة 2023:

أكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق فوق الـ95 في المائة.

أوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وبانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي.