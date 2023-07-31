عاقبت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثامنة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول تحت تهديد السلاح من شاب بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة الهواتف المحمولة ببنها

جاء الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل،

وجاء أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1470 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 316 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص إ"، 27 سنة، عاطل، و"أيمن و ا"، 26 سنة، عاطل، سرقوا تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة قرن غزال"، هاتف محمول ملك "م أ ي"، طالب، بأن بثوا الرعب في نفس المجني عليه وإرغامه على الانصياع لهما بتسليم الهاتف المحمول، وبالفعل سرقوا الهاتف وفروا هاربين.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، والتي تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، كما قاموا بتهديد شخص بالإيذاء بالسلاح الأبيض مما بث الرعب في نفسه.

المشدد 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب في بنها

في سياق متصُل، عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية.

جاء الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل .

وتضمن أمر الإحالة في القضية لمحكمة الجنايات، أن المتهمين وهم «ح م ت» 32 سنة و«ت ق ت» 31 سنة وشقيقه «ر ق ت» 29 سنة، تعدوا بالضرب على المجني عليه ويدعى «ع م أ» باستخدام «شوم» وأسلحة بيضاء خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتسبب ذلك في إحداث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة.



وتعود أحداث الواقعة ،عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة بنها، بين طرفين أسفرت عن إصابة أحد الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج وتبين حدوث عاهة مستديمة له باليد اليمنى، وتحرر محضر بالواقعة.