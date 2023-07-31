إعلان إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 (مستندات)

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر الوزارة العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات سيدخلون امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023.

وذكر وزير التربية والتعليم أن 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2023، حضر من 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى نجاح 589 ألفًا و723 طالبًا وطالبة في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء اليوم الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من -الله عز وجل- أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

أوائل الشعبة الأدبية:

- سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

- عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة



- عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة



- عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة



- فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

- فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية



- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

- معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية



أوائل الشعبة العلمية علوم:

- أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

- كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

- كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

- محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

- محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط



- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف



- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة



أوائل الشعبة العلمية رياضيات:

- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

- اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

- أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

- محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة - محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

- مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد















وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان



كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية



وجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية



وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة



وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف



بينما جاء ادهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية















