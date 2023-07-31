أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 للتقديم عليه فور فتح الباب.

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء أمس الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة 2023 التقديم على الرابط الرسمي المخصص لذلك باستخدام البريد الموحد للطالب.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 (اضغط هنا).

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.



وبعدها يتلقى الطالب رسالة بموعد التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.



ثم يطلع الطالب على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم في نتيجة الثانوية العامة 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ويعلن وزير التربية والتعليم، بعد قليل، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وينشر الموقع الرسمي للوزارة النتيجة بعد انتهاء المؤتمر.



وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 مساء أمس الأحد، لتهنئتهم بتفوقهم، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، وتمنى لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.