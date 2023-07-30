35983 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدور التاني للدبلومات الفنية بالمنيا

أدى طلاب الدبلومات الفنية إمتحانات الدور الثاني بمحافظة المنيا ، حيث تابع حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، اليوم الأحد، سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بكافة النوعيات .

والتي تشمل صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، بجميع أنظمة التقدم ، وتشمل نظام السنوات الثلاث، إعداد مهني، نظام السنوات الخمس، تعليم وتدريب مزدوج، تكنولوجيا تطبيقية علي مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022-2023، وقال وكيل التعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات التعليم الفني الدور الثاني هذا العام ، بلغ 35983 طالبا وطالبة بكافة النوعيات، بإجمالي عدد 31 لجنة.

كما تابع وكيل وزراة التربية والتعليم بالمنيا ، امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية ، بإجمالي عدد طلاب 25 ألف طالب في 71 لجنة ، وغرفة العمليات بالمديرية على تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية التسع.

وفي سياق آخر، استحوذت نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمنيا، على مشغلي محركات البحث وشكلت ضغطا كبيرا خلال الساعات الماضية ،من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، للوصول الي روابط نتيجة الثانوية العامة 2023، على المواقع ، خدمة لكل طلاب الثانوية العامة للوصول إلى النتيجة بكل سهولة ويسر في أقل من 3 دقائق فقط.