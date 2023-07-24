عبدالسند يمامة يطالب بحل مشكلة أهالى مثلث عزبة المطار بإمبابة

رئيس لجنة الوفد بالمنيرة: ضرورة تقديم تعويضات مناسبة للمتضررين وإيجاد مساكن بديلة

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ضرورة حل مشكلة الأهالى بمثلث عزبة المطار بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، وذلك بما يتماشى مع مصلحة الوطن والمواطنين، ووعد الأهالى بعد الاستماع إلى شكواهم بعرض الموضوع بشكل عام على اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لحل الأزمة فى أسرع وقت، جاء ذلك خلال لقائه الأهالى لبحث المشكلة والاستماع إلى المطالب والمقترحات ليتولى تصعيدها إلى المسئولين لإيجاد الحلول.

وكانت لجنة الوفد فى المنيرة الغربية بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، قد تلقت استغاثة من قاطنى منطقة عزبة المطار بحضور لجان معاينات وحصر لوحداتهم التى ستتم إزالتها من المثلث الذهبى بالمنطقة المواجهة لمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة، حيث سادت حالة من الحزن والتخبط بين الأهالى لعدم معرفة مصيرهم وحاجتهم إلى من يسمعهم ويطمئنهم من المسئولين، والتقت اللجنة بالدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وعرضت عليه المشكلة، حيث استمع إلى مطالب الأهالى ووعد بعرض الموضوع بشكل عام على اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى أسرع وقت لحل الأزمة بما يتماشى مع مصلحة الوطن والمواطنين فى منطقة المنيرة الغربية.

وقال أحمد المنشاوى، رئيس لجنة حزب الوفد بالمنيرة الغربية، إن اللجنة تلقت استغاثات مما يقرب من 1200 أسرة من سكان المثلث الذهبى المواجه للجهة اليسرى من محطة سكك حديد بشتيل المنشأة حديثة، مشيراً إلى أن وزير النقل المهندس كامل الوزير كان قد صرح فى وقت سابق خلال لقاء بإحدى القنوات الفضائية فى بداية إنشاء المحطة أنه لن تتم إزالة المساكن والمنازل المواجهة للمحطة، بل سيتم تجميل واجهاتها.

تابع رئيس اللجنة تحركت لجنة الوفد بلجانها النوعية، والتقت عدداً من الأهالى والسكان أصحاب الاستغاثات والشكاوى، وأجرت بحثاً ثبت من خلاله أن أغلب هؤلاء السكان بسطاء من معدومى الدخل وأصحاب معاشات، وليس لديهم أى مأوى يسترهم غير هذه المنازل، خاصة أن كل أسرة بها أطفال وسيدات وكبار سن، وطمأن رئيس لجنة الوفد المواطنين بأن الدولة والقيادة السياسية دائما تضع المواطن البسيط نصب أعينها، وسيتم لقاء المسئولين من المحافظة والحى وكل الجهات المعنية لرفع مطالبهم والوصول لحلول مرضية للجميع، واستعدت اللجنة بخطابات لجميع الأجهزة التفيذية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات والمحافظ، لن نغفل لحظة حتى يأمن أهالى المطار على مستقبلهم ومسكنهم.

والتقى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بعدد من أهالى منطقة المنيرة الغربية بحى إمبابة، بالمقر الرئيسى للحزب، واستمع إلى مطالبهم، وقال أحمد المنشاوى، رئيس لجنة الوفد بالمنيرة الغربية: الأهالى فى منطقة المنيرة الغربية يريدون من الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، التدخل وتوصيل صوتهم لمحافظ الجيزة فيما يخص منطقة المثلث.

وأضاف رئيس لجنة الوفد بالمنيرة الغربية أن الأهالى يشجعون ويدعمون التطوير والإعمار ولكن مع حفظ حقوقهم وتوفير بديل لهم ولأبنائهم، وطالب بأنه فى حالة استحالة بقاء المنازل وضرورة إزالتها، يجب على الجهات المنوطة توفير بدائل مناسبة وملائمة وفورية لكل متضرر توافق احتياجاتهم وظروفهم، وتابع: لدينا فى دائرة قسم المنيرة الغربية مساكن تابعة للدولة «مساكن المطار» بها وحدات وشقق تستوعب عدد الأسر، لذلك يطالبون بتسكين الأسر فى هذه المساكن التى ستتم إزالتها، كما تم تسليم جزء منها للمتضررين من إزالات جزيرة الوراق وغيرهم، وتوفير بدائل وتعويضات ملائمة للظروف المعيشية الحالية.

وقد استمعت جريدة «الوفد» إلى مطالب الأهالى، حيث طالبوا بتوفير مساكن بديلة وملائمة لهم فى مساكن المطار الموجودة داخل المنطقة، مع توضيح التعويضات التى سيحصلون عليها، وأن تتماشى التعويضات أو البدائل مع ظروفهم واحتياجاتهم، وأن يكون هناك شفافية للإعلان عن العقارات التى ستتم إزالتها، وقيمة التعويض الحقيقية، على أن يكون السعر عادلاً ومناسباً لسعر السوق حالياً، مع تسلم كامل التعويض وتوفير البدائل المناسبة لهم قبل عملية الإخلاء ونزع الملكية بفترة مناسبة.