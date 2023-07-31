رضا حجازي: 812 طالبًا ارتكبوا مخالفات فى امتحانات الثانوية العامة (شاهد)

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عدد الطلاب الذين ارتكبوا مخالفات في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وقال "حجازي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الإثنين، إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام تخطى الـ 2000 لجنة، موضحًا أن المنظومة تضمنت أعدادًا كبيرة من الملاحظين وغيرها.

وأشار إلى أن هناك 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم رصد مخالفات باستخدام أجهزة محمولة، وكفر الشيخ والإسكندرية والجيزة كانت أكثر المحافظات مخالفة، موضحًا أن تسريب امتحانات الثانوية العامة لم تحدث أبدًا ولكن بعد بدء امتحان الثانوية العامة كان يسمى غش، وهناك باركود على ورق الأسئلة كان يتم ضبط الطالب من خلاله فى غضون 5 دقائق.

وواصل حجازي أن هناك 812 طالبًا مخالفين تم إحالة 641 طالبًا للنيابة العامة، وعدد الملاحظين المخالفين 199 ملاحظًا، تم إحالتهم للشئون القانونية، موضحًا أن اللجنة الفنية لا تضع الامتحانات ولكن تراجع الأسئلة ويتم وضعها من خلال بنوك الأسئلة، وتم مراجعة نموذج الإجابة من خلال لجان تشكل من 10 خبراء، وكل ما قام خبراء اللجان بتحديده تم الأخذ به فى التصحيح لضمان حقوق الطلاب، إذ لم يتم بدء التصحيح إلا بعد إقرار اللجان لنموذج الإجابة.

ووجه حجازي أيضًا رسالة لأولياء الأمور، قائلًا: اتركوهم يدرسوا اللى هم بيحبوها، كما وجه الوزير الشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الإنترنت لدعمهم امتحانات الثانوية العامة وأيضا الشئون القانونية بالوزارة والمركز القومى للامتحانات، نتيجة ما بذلوه من جهد فى أيام الامتحانات، موضحًا أن منظومة الثانوية العامة كبيرة بها قرابة 800 الف طالب وطالبة ولو حدث أى أخطاء مكنش هيكون بسيط ولكن هناك منظومة متكاملة تمت أدت إلى نجاح منظومة الثانوية العامة.

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلًا مشرقًا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطًا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان للعاملين كافة فى وزارة التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الموقع الرسمي لها بعد الإعلان الرسمي الإثنين.