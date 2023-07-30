"ع الزيرو" .. الاستعدادات الأخيرة لانطلاق العرض الخاص بفيلم محمد رمضان

انتتهت الاستعدادات الأخيرة للعرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان الذي من المقرر أن ينطلق بعد قليل في احدي سينمات أكتوبر.

فيلم ع الزيرو

يذكر أن فيلم " ع الزيرو" بطولة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج شركة العدل جروب.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان فيلم "هارلي" الذي عرض في السينمات المختلفة في موسم عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

أما النجمة نيللي كريم فعرض لها في شهر رمضان الماضى، مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.