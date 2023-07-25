حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بقيادة طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات علي مساحة ٢٦٤ متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الطويرات التابعة لمجلس قروى المحروسة بقنا.

وأوضح لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، وهاشم عبدالفتاح مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، وخلف عضو إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وطه محمد عضو قسم الكهرباء بالوحدة، حملة للتفتيش على رخص الإعلانات بشارع ٢٣ يوليو ، وقد أسفرت الحملة عن وجود عدد ٢٥ محل بدون ترخيص ، ووجود عدد ٥ رخص منتهية .

وأوضح العميد طارق لطفي أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق ، ومناشدة أصحاب المحلات بسرعة إستخراج رخص الإعلانات الخاصة بهم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.