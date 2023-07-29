تجديد حبس مستريح الهواتف المحمولة في القاهرة

أمر قاضي المعارضات، اليوم السبت، بتجديد حبس عاطل والمعروف إعلامياً بـ "مستريح الهواتف المحمولة"، 15 يوما على ذمة التحقيق.

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وجاء ذلك على ضوء اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بدعوى التجارة بالهواتف الذكية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

النصب الإلكتروني شبح يُهدد المواطنين

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بتعرضه لواقعة نصب والاستيلاء منه على مبلغ مالي حوله لإحدى المحافظ الإلكترونية لأحد الأشخاص يدير صفحة إلكترونية، بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك.

وأظهرت التحريات والمعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بالجيزة كان يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وخاصةً راغبي شراء الهواتف المحمولة.

وجاء ذلك من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأسماء منتحلة والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، وعقب الإيقاع بالمجني عليهم يقنعهم بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كمقدم على محافظ مالية إلكترونية يقوم باستخدامها وعدم الوفاء بذلك، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بتخصيص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.