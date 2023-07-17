وزير الصحة: زيادة أعداد الكوادر الطبية لخدمة أهالي قنا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وأشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في اطار حرص وزير الصحة ومحافظ قنا على الاستماع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على تنفيذها في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعیل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكل من النائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب مصطفي محمود مصطفى، والنائب أشرف أبوالفضل، والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الاحمر ، والنائب محمد كمال موسى، والنائب أسامه الهواري والنائب عبدالفتاح دنقل اعضاء مجلس الشيوخ.

استمع وزير الصحة ومحافظ قنا إلي الطلبات التي قدمها النواب والاحتياجات التي يتطلبها قطاع الصحة بقنا ، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين المنظومة الصحية بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على زيادة أعداد القوى البشرية من الكوادر الطبية في المحافظة تلبية لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة أهالي المحافظة، كما وجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية في مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات للمرضى المنتفعين ببطاقات التأمين الصحي.

فيما أكد محافظ قنا أن القطاع الطبي بمحافظة قنا شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، سواء علي مستوي زيادة عدد المنشآت الطبية العامة والمتخصصة خاصة بعد انتهاء مشروعات المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة ، وكذلك علي مستوي توفير الكوادر الطبية والأطباء اللذين يعملون في التخصصات الدقيقة من خلال التعاقد، وذلك بهدف التخفيف عن أبناء المحافظة، وتوفير كل احتياجاتهم من الخدمات الطبية، لافتا إلي أنا قطاع الصحة سوف يشهد المزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة مما يساهم في زيادة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.