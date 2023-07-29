ختام أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بتعليم أبو تشت

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس إدارة أبو تشت شمال محافظة قنا، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بأداء الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية في جو يسوده الهدوء والاطمئنان والانضباط الإداري.

وقال الدكتور عفت وزيري، مدير عام الإدارة التعليمية بأبو تشت، إن طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس إدارة أبو تشت التعليمية، أنهوا امتحان الدور الثاني بأداء الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية من دون رصد أية شكاوي من جانب غرفة عمليات الإدارة المشكلة لمتابعة سير الامتحانات، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد مدير عام الإدارة، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لأداء امتحان الدور الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية بمدارس إدارة أبو تشت التعليمية بلغ ٤٨٨ طالبًا وطالبة موزعين على ٧ لجان مجمعة بمدارس مدينة وقر ى مركز أبو تشت.

وأضاف المدير العام أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية انطلقت اليوم ٣٢٩ طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوي الزراعي موزعين على لجنة واحدة بمدرسة العمرة الثانوية الزراعية أدوا الامتحان في مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، بينما أدى طالب واحد الامتحان في مادة التربية الدينية من دون رصد أية شكاوي بغرفة عمليات الإدارة.