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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حملات أمنية تضبط 4 قضايا مخدارات

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (دمياط – كفر البطيخ) وقسمى شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة).

 أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام  - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – طبنجة - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 4 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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