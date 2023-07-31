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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بث مباشر.. مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثا مباشرا لمؤتمر وزير التربية والتعليم 2023 لإعلان نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل، مؤتمر نتيجة الثانوية العامة.

 

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نسب النجاح في 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب النجاح في 2023 بلغت 78.8%، مشيرا إلى أن عدد أوائل الثانوية العامة هذا العام وصل إلى 30 طالبا وطالبة.

 

نسبة النجاح في 2022

فيما بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 بلغت 75.04 % في حقبة وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم بلغت 78.32 % ، وشعبة الرياضيات 81 % ، والشعبة الأدبية 68 % .. مشيرا إلى أن نسبة النجاح في الفيزياء هذا العام بلغت 83.5 % والتاريخ 85 % .

 

نسبة النجاح في 2021

كما بلغت نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، منهم 76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة  الأدبية، وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة من 90 حتى 95% فى الشعبة العلمية حوالى 20 ألف طالب.

 

نسب النجاح لدفعة كورونا

 أن النسبة العامة للنجاح في الثانوية العامة 2020 خلال جائحة كورونا، تخطت هذه النسبة، والتي كانت 81.5%، والتي تعد هي النسب الأعلى خلال السنوات الماضية، إذ أن عام 2020 كان العام الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

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