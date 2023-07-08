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السبت 08 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موقف حسام البدري من الاستمرار مع الصفاقسي

حسام البدري
حسام البدري

أستقر حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي على الاستمرار في قيادة الفريق حى نهاية البطولة العربية والتي تنتهي في شهر أغسطس المقبل.

أكدت التقارير، أن حسام البدري سيواصل عمله مع الصفاقسي بشكل طبيعي حتى نهاية مشواره في البطولة العربية، في شهر أغسطس في السعودية.

وسيسافر حسام البدري إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قبل استكمال التدريبات المقرر لها يوم 13 يوليو الحالي، استعدادا للبطولة العربية التي ستقام في السعودية.

إلى دور المجموعات


وقاد حسام البدري، الصفاقسي للتأهل إلى مرحلة المجموعات بالبطولة العربية، بعدما تخطى عقبة الهلال السوداني في التمهيدي الثاني، بنتيجة 2 - 1 فى مجموع مباريات الذهاب والإياب.

وتأهل الصفاقسي إلى أندية المجموعة الأولى فى البطولة العربية رفقة الترجى التونسى والاتحاد السعودى والشرطة العراقى.

وتبدأ مرحلة المجموعات بالبطولة العربية، فى المملكة العربية السعودية، فى نهاية شهر يوليو المقبل.

 

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