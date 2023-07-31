الأولى على الثانوية علمي علوم للوفد: دعم العائلة سر تفوقي وسألتحق بطب المنصورة

النجاح فى الدراسة هو ما يسعى إليه كل طالب مجتهد ولكل مجتهد نصيب فعلى قدر الجد والاجتهاد ينال الطالب تعبه بالنجاح الذى يكون له مذاق خاص فرحة النجاح تختلف عن أى فرحة أخرى. فبعد إنتهاء العام الدراسى ينتظر الجميع ظهور النتائج لتعلن عن الوصول للأهداف بعد الجد والاجتهاد والمثابرة وبعدها تأتى دور عبارات التهنئة بالنجاح لأصحاب النتائج المبهرة بتفوقهم

وكان للوفد لقاء مع الطالبة أميمة محمود عبدالله صالح أول الشهادة الثانوية العامة علمى علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 402 درحة للكشف عن سر هذا التفوق وبحسب كلام فإن السر يكمن فى الإجتهاد والمثابرة انطلاقا من الرغبة فى تحقيق الطموح وإثبات الذات وقد أكد ت الطالبة بمدرسة برج النور الحمص الثانوية التابعة لإدارة أجا التعليمية أنها توقعت حصولها على درجات كبيرة ولكنها لم تتوقع أن تكون أول الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية مؤكدة أنها بعد حصولها على هذا المجموع ستلتحق بكلية الطب جامعة المنصورة.

وتابعت أنها فوجئت باتصال تليفونى من الدكتور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم يقدم لها التهنئة على تفوقها ونجاحها الباهر

وأشارت إلى أنها كانت تذاكر من 6 ساعات لتزيد إلى 8 ساعات يوميا أحيانا وأوضحت أنها ليس هناك ما يقلق ى الإمتحان وعلى الطالب أن يؤدي ما عليه والتوفيق من الله تعالى لافتة أن الدعم العائلي وتوفير الجو المناسب كان لها حافز كبير فيما وصلت إليه.

في سياق متصل خيمت حالة من الفرح على منزل الطالب محمد التميمى جوهر الخامس علمى على مستوى الجمهورية إدارة المنزلة التعليمية بعد خبر إستيقظت عليه الأسرة بأن إبنهم من أوائل الثانوية العامة وأنه الخامس على مسنوى الجمهورية وقال محمد أنه يرغب فى دخول كلية الطب مضيفا أنه على على جميع طلاب الثانوية العامة الهدوء وعدم القلق قائلة الحفاظ على الهدوء والثبات خلال المذاكرة أيام الإمتحانات كان لها القضل فى تركيزى وأضاف أنه كان نائماوفوجئ بوالدته توقظه وتخبره أنه من أوائل الثانوية العامة .