استقرار أسعار الاأسماك اليوم الإثنين.. و ارتفاع البوري

أسعار الاسماك، شهدت أسعار الاسماك خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في سوق العبور للجملة، والاسواق المصرية، استقرارا، وسجل سعر السمك البوري "1" من 80 : 120 جنيهًا للكيلو "تكنا بلاستيك".

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسماك بمختلف أنواعها اليوم الاثنين، في سوق العبور، والتي جاءت على النحو الأتي:

أسعار الأسماك اليوم

الاسماك

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 61 : 56 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 56 : 60 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 60 : 70 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 85 : 115 جنيهًا للكيلو للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر مكرونة سويسي من 65 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 180 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 40 : 200 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 35 : 45 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 40 : 60 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور ما بين 75 : 125 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار ما بين 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص - لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار الجمبري

أسعار جمبري "2" من 190 : 290 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 80 : 180 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.