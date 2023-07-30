ملتقى توظيفي الأربعاء بمحافظة الجيزة.. اعرف الوظائف المتاحة

كشفت محافظة الجيزة، عن إقامة ملتقى توظيفي الأربعاء المقبل، ويكون بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ويأتي هذا الملتقى التوظيفي بحضور مسئول إحدى شركات الأمن الكبرى.

وأعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن إقامة ملتقى توظيفي، ويكون لهذا الملتقى العديد من المزايا.

إليكم مزايا الوظائف الجديدة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب:

تأمين صحي واجتماعي من أول يوم عمل

زيادة سنوية

4 أيام راحة في الشهر

يوجد سكن في بعض الأماكن

ووضعت محافظة الجيزة، عدد من الاشتراطات للملتقى التوظيفي والحصول على الوطيفة، منها، أن يكون المتقدم للوظائف حصل على مؤهل بداية من إعدادي، وأن يكون السن من 21 حتى 45 عاما.

الوظائف المطلوبة وأماكن العمل

أمن بمدينة 6 أكتوبر

أمن بكمبوند بالتجمع الخامس

أمن بكمبوند بالشيخ زايد

أمن بماركت بالشيخ زايد

أمن بماركت بمدينتي

أمن بماركت بالرحاب

أفراد أمن بمستشفى بشارع فيصل

أمن بمعرض سيارات بشارع فيصل

أفراد أمن بحدائق الأهرام

وأضافت محافظة الجيزة، أنه على الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وذلك يوم الأربعاء المقبل من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا.

وتسعى المحافظة من خلال الملتقى، لتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة وتمكين الشباب من الجنسين وإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع صاحب الشركة والعمل، بالمحافظات أكتوبر، والجيزة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، والمعادى، والمقطم، والمدن الجديدة.

وظائف تعلن عنها محافظة الجيزة الأسبوع قبل الماضي

وكانت أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز، لطرح عدد من الوظائف الفارغة بالمحافظة، بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة "حراس مصر للأمن والحراسة: يوم الأربعاء المقبل، 19 يوليو الجاري 2023، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

ونشرت محافظة الجيزة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن توفر عدد من الوظائف وهو ما جاء في إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، كاشفتًا عن نوعية الوظائف والشروط المطلوبة في المتقدمين لشغلها.