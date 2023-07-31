الثانوية العامة.. قاهرة المصريين وملحمة تاريخية دهست أحلام الملايين

تعد نتيجة الثانوية العامة هى المحطة الأخيرة التي تتحدد عندها أما عتبة الوصول لأحلام آلاف الطلاب أم الهوة التي ستسحق آمالهم قبل الوصول.

واليوم تتعلق قلوب آلاف الأسر بإعلان نتائج الثانوية العامة 2023، والتي من المزمع الإعلان عنها خلال دقائق، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم.

طبيب مع وقف التنفيذ

يتربى الأطفال منذ نعومة أظافرهم على حلم الإلتحاق بكلية الطب، وارتداء "البالطو الأبيض" .. ذلك الحلم الذي من المعتاد أن لا يظفر بنهاية سعيدة، إذا يلتحق نسبة لا تصل إلى الـ1% من طلاب الثانوية العامة بكليات الطب وتؤول رغباتهم إلى كليات أخرى.

كاريزما المهندس

في محراب آخر، يرسم طلاب شعبة العلمي رياضة أحلامهم حول كاريزما المهندس"، ورونق وظيفته، عوامل جعلت كلية الهندسة حلم يراود عدد من طلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة.

وخار إطار الخوذة ومسطرة المهندس تتعدد كليات شعبة العلمي رياضة التي عادة ما يلتحق بها الطلاب ضمن الرغبات المتأخرة ممن لا يضمهم التنسيق لكليات الهندسة.

من السلك الدبلوماسي حتى كلية التجارة

ولعل طلاب الشعبة الأدبية هم أكثر من تتحطم أحلامهم على أعتاب الكليات المختلفة.. فمن العمل في السلك الدبلوماسي إلى الظهور على شاشات التلفاز، إلى الإلتفاف حول العالم ، تتلخص أحلام الشعبة الأدبية، والتي جرت العادة أن تصب في حرم كليات التجارة "كلية الشعب" وتنفاسها في الحرم ذاته، كلية الحقوق التي تستقبل الآلآف كل عام.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قد أكد أن 78.8 في المئة نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام.

وهنأ "حجازي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الاثنين، لطلاب الثانوية العامة نهاية ماراثون الثانوية، متمنيا لهم رحلة موفقة فى الحياة الجامعية.

ووجه حجازي أيضًا رسالة لأولياء الأمور، قائلا: اتركوهم يدرسوا اللى هم بيحبوها، كما وجه الوزير الشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الإنترنت لدعمهم امتحانات الثانوية العامة وأيضا الشئون القانونية بالوزارة والمركز القومي للامتحانات، نتيجة ما بذلوه من جهد فى أيام الامتحانات، موضحا أن منظومة الثانوية العامة كبيرة بها قرابة 800 ألف طالب وطالبة ولو حدث أى أخطاء مكنش هيكون بسيط ولكن هناك منظومة متكاملة تمت أدت إلى نجاح منظومة الثانوية العامة.

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.