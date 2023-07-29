عاجل
فتح باب التقديم لاختبارات الدبلومات الفنية المؤهلة للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات رقصة الزلزال.. حفلة للمغنية تايلور سويفت تتسبب في هزة أرضية بأمريكا
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال 48 ساعة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2023

 يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الـ48 ساعة المقبلة في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

نتيجة الثانوية العامة 2023| نصائح لمقاومة القلق في الساعات الأخيرة

المؤشرات النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2023

 وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 وأسماء الأوائل بعد الاعتماد الرسمي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة. 

 وترسل نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى المدارس على مستوى الجمهورية لتوزعها على الطلاب في اليوم التاي لإعلان النتيجة وظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا برقم الجلوس. 

 ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بنحو 72 ساعة على أن تعلن الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الأول بكل شعبة.

 نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة:

 وذكرت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة على الاعتماد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في العاصمة الإدارية الجديدة. 

 ولفتت مصادر وزارة التربية والتعليم إلى ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق، وارتفاع نسب شرائح المجاميع أيضًا. 

 وأوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 بانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي. 

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023:

 تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد الإعلان الرسمي على الموقع الرسمي لها. 

 وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).

 بيان رسمي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023:

 وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا اليوم السبت لحسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

 ولفت البيان أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالكثير من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

 وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليًا بالكثير من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

 وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميًا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من الإجراءات كافة المتعلقة بها.

مواد متعلقة

فرص عمل للطلاب في جامعة الجلالة الأهلية 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023| 0.3% نسبة التفوق في مادة الأحياء

التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2023 في مرحلة المراجعة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

بيان رسمي من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

دورات صيفية لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة

تنسيق الجامعات 2023| 121 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات

انطلاق الدورة الـ13من الملتقى الدولى للتعليم العالى "إيديوجيت" غدًا
الجريدة الورقية