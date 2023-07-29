نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال 48 ساعة

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الـ48 ساعة المقبلة في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 وأسماء الأوائل بعد الاعتماد الرسمي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وترسل نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى المدارس على مستوى الجمهورية لتوزعها على الطلاب في اليوم التاي لإعلان النتيجة وظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا برقم الجلوس.

ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بنحو 72 ساعة على أن تعلن الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الأول بكل شعبة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة:

وذكرت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة على الاعتماد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت مصادر وزارة التربية والتعليم إلى ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق، وارتفاع نسب شرائح المجاميع أيضًا.

وأوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 بانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023:

تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد الإعلان الرسمي على الموقع الرسمي لها.

وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).

بيان رسمي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023:

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا اليوم السبت لحسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

ولفت البيان أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالكثير من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليًا بالكثير من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميًا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من الإجراءات كافة المتعلقة بها.