عاجل .. أسماء أوائل الثانوية العامة .. نتيجة الثانوية العامة 2023 ملف pdf

نتيجة الثانوية العامة 2023 ملف pdf

أسماء أوائل الثانوية العامة .. نتيجة الثانوية العامة 2023 ملف pdf،قد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وأظهرت النتائج نسبة نجاح بلغت 78.8%.

وفي خطوة تعبر عن تقديره واهتمامه بالطلاب المتفوقين، قام الدكتور رضا حجازي بالاتصال الهاتفي بأوائل الثانوية العامة، حيث هنأهم على تفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة في الامتحانات. عبّر عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز المتميز وأبدى تمنياته لهم بمواصلة التفوق والنجاح في مسيرتهم الجامعية والمستقبلية.

إن هذه النتائج الرائعة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمعلمون خلال العام الدراسي، وتبرز التحسن في نسبة النجاح لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. يعد هذا الإنجاز إلهاماً للجميع ودافعاً لمواصلة العمل الجاد والمثابرة في تحقيق النجاح في مجالاتهم المختلفة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

فيما يلي أسماء الأوائل :



أوائل الشعبة الأدبية:



سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة



عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة



عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة



عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة



فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة



فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية



محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة



معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة



ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة



نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية



ـ وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:



أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية



حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط



زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة



كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا



كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة



كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا



محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية



محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط



معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف



ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة



وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:



إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط



أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة



أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية



باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط



زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية



مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية



محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة



محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية



مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة



مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد



وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان



كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية



وجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية



وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة



وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف



بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية



وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.