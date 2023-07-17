تسليم شباب المهندسين شهادات برنامج البرمجة في مصافى التكرير (صور)

سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددًا من شباب مهندسى قطاع البترول شهادات إكمال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى على نظم البرمجة الخطية Linear Programming للموارد والأصول فى منظومة التكرير والتصنيع بمصافى التكرير المصرية.



أكد الملا أهمية مشروعات التطوير والتحول الرقمى التى يتم تنفيذها فى قطاع البترول لربط أطراف صناعة البترول كافة فى مصر فى منظومة رقمية موحدة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول وتوفير البيانات بدقة وسرعة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات، مشيرًا إلى أن مجال التكرير يعد الركيزة الأساسية لاستدامة تأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية وأن جهود التحول الرقمى فى منظومة التكرير تهدف إلى توفير البيانات بدقة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول، ولفت الوزير إلى أن المشروع يتضمن 4 مراحل ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أضاف الملا أن تطبيق منظومة التحول الرقمى هو حلم يتحقق فى مصافى التكرير المصرية والتى كانت متقادمة وتم تطويرها واسترجاع أهميتها كأصول مهمة فى صناعة البترول فى مصر ، مشيرًا إلى أن جهود كفاءة الطاقة والعمليات والتحول الرقمى وغيرها من برامج تطوير أنشطة القطاع أسهمت بقوة فى مواجهة التحديات التى تشهدها صناعة الطاقة فى العالم حاليًّا.

أعرب الوزير عن تقديره لمجموعة الدارسين الذين أتموا البرنامج التدريبى بكفاءة، مشيرًا إلى أن برنامج تطوير وتحديث القطاع يعمل على الاستثمار فى تطوير مهارات ورفع كفاءة كوادر قطاع البترول الشابة وإعدادهم لتولى المسئولية فى المستقبل.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمهندس هشام البكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول والكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائي علاءالدين أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول وديفيد ألكسندر نائب رئيس شركة هافرلى العالمية المتخصصة فى الحلول الرقمية.

استمع الوزير إلى عرض توضيحى من المهندس محمد حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير وممثلى شركة هافرلى العالمية التى أعدت البرنامج التدريبى لشباب المهندسين الذين تم اختيارهم من هيئة البترول وشركة إنبى وشركات القطاع العاملة فى مجال التكرير فى مصر والبالغ عددهم 40 متدربًا بهدف التدريب على إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية لربط مصافى التكرير فى مصر كافة فى منظومة رقمية موحدة لتكوين نموذج خاص بهيئة البترول يشمل الشركات العاملة فى مجال التكرير وخطوط الأنابيب وأساليب النقل المتاحة للوصول إلى الخطط الأنسب للعملية التشغيلية، وتحديد ظروف التشغيل المثلى بما يساعد على زيادة إنتاجية مصافى التكرير وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات وموارد التكرير فى مصر.