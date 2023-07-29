الوفد تُوثق اللحظات الأولى للاعتداء على أطباء "طب الأزهر" بدمياط.. فيديو

حصلت بوابة الوفد الإلكترونية، على أول فيديو، يُوثق اللحظات الأولى لحادث لاعتداء على الأطباء بمستشفى طب الأزهر في دمياط، وهو ما أسفر عن إصابة 8 أطباء من العاملين بالمستشفى، ما بين جروح قطعية وكسور وارتجاج في الجمجمة.

https://www.youtube.com/watch?v=_RNxFMr-xT0

ويظهر من خلال الفيديو، توافد العديد من الأشخاص إلى داخل المستشفى، وهنا نشبت مشادة لفظية، تطورت إلى تعديهم على الأطباء المتواجدين.

بداية الواقعة، كانت بدخول أحد المرضى إلى طوارئ مستشفى طب الأزهر في دمياط، بصحبة أسرته، يعاني من بعض الآلام وبتوقيع الكشف عليه وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الأطباء بالطوارئ، أقر الأطباء بأنه لا يحتاج لحجز وأن حالته جيدة وكل الفحوصات سليمة.

اعترض أهلية المريض على كلام أطباء الطوارئ وطالبوا بحجز مريضهم، واشتبكوا مع الأطباء، وفي محاولة من باقي أطباء قسم الطوارئ بالمستشفى للتهدئة، تعدت أسرة المريض على الأطباء بالضرب مما تسبب في ٨ أطباء بجروح قطعية وكسور وارتجاج بالمخ.

سيطر أمن المستشفى على أهلية المريض، وأخطر قسم الشرطة، لإجراء محضر بالواقعة، وجاري إسعاف الأطباء المصابين، واستكمال الإجراءات القانونية.

يذكر أن ما حدث مع أطباء مستشفى طب الأزهر بدمياط، ليست الواقعة الأولى من مسلسل الاعتداء على الأطباء، ففي وقت قريب شهدت أكثر من مستشفى وقائع اعتداء على أطباء وأطقم طبية، آخرها واقعة الاعتداء على ممرضة بمستشفى شبرا العام وفقء عين الممرضة.