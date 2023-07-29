وكيل صحة الإسماعيلية: "تقديم الخدمات الطبية المجانية على الشواطئ"

تابع الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إقبال المواطنين على المشاركة بمبادرة "100 يوم صحة" بالعيادات المتنقلة والفرق الثابتة وجهود الفرق الطبية من بداية الحملة، وحتى الآن وارتفاع مؤشر الأداء للفرق بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت لأعمال المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، وذلك بنادي وشاطئ الفيروز، إذ قامت الفرق الطبية بالكشف الطبي على عدد 100 حالة حتى الآن.

وقامت الفرق الطبية بوحدة طوسون بالإسماعيلية بتقديم الخدمة الطبية لعدد 41 سيدة بمبادرة صحة المرأة، وفي وحدة الضبعية، تم الكشف على عدد 141 سيدة مبادرة صحة المرأة وعدد 210 حالات ضمن مبادرتي الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وقدمت الإدارة الصحية، الخدمة الطبية لعدد 140 سيدة مبادرة صحة المرأة، وفي الإدارة الصحية بالشيخ زايد، تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 150 حالة ضمن مبادرتي الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.