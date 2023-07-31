الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023.. نتيجة الثانوية العامة.. ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة عقب إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

txt

نتيجة الثانوية العامة 2023 على مكتب وزير التربية والتعليم

txt

ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب مؤتمر وزير التربية والتعليم، المقرر عقده اليوم الإثنين للإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023، واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا، ونسب النجاح.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا 

النقر على نتيجة الثانوية العامة.

يجب اختيار الشعبة.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة 

النقر على أيقونة النتيجة

أخيرًا تظهر جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق عن عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتى بلغت 88.9%، وهو ما يكشف أن نتيجة الثانوية العامة 2023 مطمئنة للطلاب وأولياء الأمور.

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: تخفيض إنارة المساجد والشوارع والميادين العامة

محافظ المنيا يهنئ الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة هاتفيًا

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 كاملة قبل الإعلان الرسمي

نشرة أخبار التوك شو.. تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة ومواعيد قطع الكهرباء

"ظهرت الآن" رابط رسمي وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 ( emis.gov.eg ) نتيجتك بضغطة واحدة

الأولى على الثانوية العامة مكفوفين: بحمد ربنا على فقدان البصر وأحلم بدراسة اللغة الألمانية (خاص)
الجريدة الورقية