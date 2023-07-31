نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

نتيجة الثانوية العامة 2023.. نتيجة الثانوية العامة.. ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة عقب إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب مؤتمر وزير التربية والتعليم، المقرر عقده اليوم الإثنين للإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023، واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا، ونسب النجاح.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا

النقر على نتيجة الثانوية العامة.

يجب اختيار الشعبة.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة

النقر على أيقونة النتيجة

أخيرًا تظهر جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق عن عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتى بلغت 88.9%، وهو ما يكشف أن نتيجة الثانوية العامة 2023 مطمئنة للطلاب وأولياء الأمور.