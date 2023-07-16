محافظ الفيوم يكرّم المستشار العسكري السابق للمحافظة

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، العميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري السابق للمحافظة، بمنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة.

يأتي هذا تقديراً لما قدمه من جهد وعطاء وأداء متميز خلال فترة عمله داخل المحافظة في السنوات الماضية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في حياته الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ومديري المديريات والقطاعات الخدمية، وشركات المرافق والهيئات، ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع القيادية والتنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة، لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بكافة قطاعات العمل المختلفة.

محافظ الفيوم: المستشار العسكري السابق ترك بصمة واضحة خلال فترة عمله

ولفت "الأنصاري" إلى أن المستشار العسكري للمحافظة، ترك بصمة واضحة في مكانه خلال فترة عمله بالمحافظة، من خلال دوره الواضح والملموس مع الجهاز التنفيذي، في التدريب والتثقيف والتوعية وغرس روح الولاء والإنتماء، بالإضافة إلى تنفيذ بيانات عملية لمواجهة الأزمات والكوارث والتعامل الفوري والسريع مع الأزمات.

وأضاف محافظ الفيوم أن هذه التكريم يأتي تقديرا لمن يبذل الجهد ويؤدي رسالته على الوجه الأكمل، خلال تواجده على رأس العمل، وكذلك تحفيزا لكل المسئولين والعاملين بالدولة لبذل الجهد من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، والارتقاء بمستوى العمل بما يعود بالنفع على الدولة المصرية ومؤسساتها، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قدم المستشار العسكري للمحافظة، خالص الشكر والتقدير والامتنان، لمحافظ الفيوم، لتكريمه له، وسط حضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، في لفته كريمة تدلل على عمق العلاقة الطيبة بين المحافظ ومكتب المستشار العسكري، مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والاحترام والحزم بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأكد المستشار العسكري، أن هذا التكريم جاء لإرسال رسالة مفادها، أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، متمنياً لمحافظ الفيوم وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي، مزيداً من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.