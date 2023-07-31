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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يهنئ الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة هاتفيًا

اللواء أسامة القاضى
اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس ، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.

قدم محافظ  المنيا ، التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا ، حيث اعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز ،متمنيا له دوام التوفيق ، وجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين ، داعيا الله أن يوفقهم ، مؤكدا ، أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية .

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