نتيجة الثانوية العامة 2023| 118 ألفًا و605 طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات سيؤدون امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين؛ لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية والتعليم إن 763 ألفا و206 طلاب وطالبات تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2023، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة.

ونوه وزير التربية والتعليم بنجاح 589 ألفًا و723 طالبًا وطالبة في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023 بنسبة 78.81 في المائة، ورسب 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء اليوم الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، متمنيا لهم دوام التوفيق.

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 : "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

كما وجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.