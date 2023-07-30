عاجل .. تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 .. استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة من هنا
عاجل .. تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 .. استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة من هنا
رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 والذي سيعلن عن النتائج النهائية لامتحان الثانوية العامة للعام 2023، بعد أن تمت الموافقة الرسمية عليها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023
أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي عن تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لمادة الجيولوجيا، حيث بلغت نسبة النجاح 91.1%، وأشار أيضًا إلى أن 5.2% من الطلاب حصلوا على درجة 95% أو أكثر من الدرجة الكلية. هذا إلى جانب تجاوز عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الجيولوجيا بشكل عام.
أخبر الوزير أن معدل النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية تجاوز 88.5٪، وأشار إلى أن 8.7٪ من إجمالي عدد الطلاب المشاركين في الامتحان حصلوا على درجة 95٪ أو أكثر من الدرجة الكلية.
موعد نتيجة الثانوية العامة 2023
من المتوقع أن يعتمد النتيجة ويتم الإعلان عنها رسميًا في بداية الأسبوع الحالي، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 من خلال رقم الجلوس دون الحاجة إلى الاسم، يقوم الطالب بوضع رقم الجلوس في المكان المخصص والضغط على زر البحث ليتم عرض النتيجة الكلية ودرجات المواد الدراسية وما إذا كان ناجحًا في الدور الأول أم راسبًا في مادة أو أكثر.
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نسبة النجاح في الجيولوجيا للثانوية العامة 2023
يشير نسبة الطلاب الذين حصلوا على 95% أو أعلى من الدرجة الإجمالية إلى أن 5.2% من إجمالي عدد طلاب امتحان الجيولوجيا حصلوا على هذه النسبة.
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في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بنسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة وموعد ظهورها.
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