قافلة طبية بقرية الكلاحين بقنا لمدة يومين

أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية كلاحين قفط التابعة لإدارة قفط الصحية، وذلك على مدار يومى الأربعاء والخميس 26 و27 يوليو الجارى، وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، حرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.

وأشار الدكتور راجي أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين .

كما وجه الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، فريق الإشراف بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي والأستاذ نبيل فوزي مسؤل التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بالمرور علي مستشفي دشنا المركزي وتفقد الخدمة الطبية بها.

حيث تابع فريق الإشراف تواجد الفريق الطبي المناوب بالإستقبال وتوافر أدوية الطوارئ برصيد كافي.

وأستكمل الفريق جولته بتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي للإطمئنان علي المرضي وسلامتهم ورضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

بالإضافة لمراجعة تذاكر الدخول الخاصة بالمرضي لمعرفة الحالة الصحية للمرضي ومدي الإجراءات الطبية التي تلقاها المترددين علي المستشفى.

وأضاف تاوضروس أن فريق المتابعة قد إستكمل جولته بمتابعة وحدة الكلي الصناعي التابعة لمستشفي نجع حمادي العام بقرية الرحمانية حيث إطمئن الفريق علي المرضي وعلي حصولهم علي جلسات الغسيل الكلوي بصورة منتظمة وعلي عمل الأجهزة بصورة جيدة دون تعطل.

وأكد تاوضروس علي إستمرار المتابعة علي مدار اليوم لجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة للمنظومة الصحية بالمحافظة.