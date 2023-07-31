أوائل الثانوية العامة.. فرح الحاصلة على المركز الثالث بالإسكندرية : سر نجاحى المدرسة

فى حوارها لـ"الوفد "

زغاريد وفرحة وحالة من السعادة والبكاء سيطرت على الطالبة فرح محمد قدري الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية، بالثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.

اجتمعت الابتسامة الجميلة مع الدموع المنغمرة والأحضان الأبوية الجميلة وهى تبكى وتقبل يد والدها قائلة الحمد لله يا أبى ربنا لم يضيع مجهودك معى، ربنا عوضنا يا أمى تعب عام كامل وانا على اعصابى نفسى احقق حلم اسرتى ، وادخل كلية الالسن .

بهذه الكلمات بدأت حوارها الطالبة "فرح" فى حوارها مع الوفد:

قالت فرح محمد قدري، الثالثة على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة من محافظة الإسكندرية، بمدرسة الصفوة كنج مريوط أنها كانت تصلي العشاء، وتلقى والدها اتصالا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وأخبرها بحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وانهارت من البكاء عقب سمعها خبر حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية .

وأضافت " فرح "أنها في أول كلمها توجة كل الشكر لكل من ساندها في الثانوية العامة وحصولها على ذلك المركز ومجهود المدرسين بمدرسة الصفوة كانوا سندا وبتشتغل معي لحد الساعة 12 ليلا، وكنت بنزل سنتر تعليمي في 3 مواد وكنت بسمع المادة مرتين وثلاثة للمراجعة المادة بشكل جيد وبذاكر 45 دقيقة وارتاح لمدة 10 دقائق، وبشكر بابا وماما وقفوا جنبي كتير ومكنش في ضغط نهائي في المنزل ولا في المذاكرة.

وعن تطلعاتها للمستقبل تقول فرح: «مهتمة باللغة الإنجليزية وأدابها وتأمل في الالتحاق بإحدى الكليات التي تتيح لها دراسة الأدب الإنجليزي، مثل كلية الألسن أو الآداب. وعن الهوايات التي تحبها قالت إنها تحب الأفلام الكورية وتشاهدها بشكل مستمر، وأنها تحب تشجيع النادي الأهلي، مشيرة إلى أنها حتى الآن تنهار من البكاء بسبب الفرحة التي تغمرها.

فرحة الأب

من جانبه قال محمد قدري، والد الطالبة إنه لم يتماسك من الفرحة عندما تلقى تهنئة وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية ليخبره أن فرح الثالثة على الجمهورية، وبضرورة وجودهم صباح الإثنين للقاء الوزير في المؤتمر الصحفي المقام بالعاصمة الإدارية مع توفير وسيلة نقل لهم، مشيرا إلى أن الأسرة كانت تتوقع تفوق ابنتهم على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية إلا أن تفوقها الكبير فاق توقعاتهم بحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية.

وأكد والد «فرح» أن أبنته كانت تأخذ المذاكرة بجدية وكانت تعتمد على أكثر من وسيلة للمذاكرة منها الدروس الخصوصية ومحاضرات الإنترنت، بالإضافة إلى نجاح منظومة التعليم داخل مدرستها الخاصة، والمدرسين العاملين بها بمنطقة كينج مريوط بمدينة برج العرب.

بدورها تحدثت الإذاعية بإذاعة الإسكندرية عبير فتحي، والدة فرح، عن لحظة تلقيهم خبر تفوق ابنتهم لافتة إلى أنهم ظنوا أن فرح فقدت الوعي من البكاء خلال سجودها في الصلاة عندما علت أصواتهم في المنزل بفرحة النتيجة، حيث ظلت فرح ساجدة وقتا طويلا وهي تبكي وتشكر الله.

أضافت والدة فرح أنهم كانت لديهم ثقة كبيرة في ابنتهم إلا أن مقدار هذا التفوق لم يكن متوقعا لافتا إلى أنهم لم يكن لديهم أي ضغوط على ابنتهم التي اجتهدت كثيرا حتى نجحت بهذا التفوق.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.8%، وأنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، مشيرا إلى أن عدد أوائل الثانوية العامة 30 طالبًا وطالبة.