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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القاهرة تنظم أكبر معرض للصناعات  الغذائية بمشاركة 500 شركة عربية وأجنبية

معرض للصناعات  الغذائية
معرض للصناعات  الغذائية

تستضيف القاهرة فى الفتره من 12 إلى 14 ديسمبر القادم بمركز  مصر للمعارض  الدولية   ثانى  أكبر  معرض للصناعات  الغذائيه فى منطقة   الشرق الأوسط بعد  معرض جلفوود دبى وهو  معرض " فوود  افريكا"  .

 

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وصرحت داليا  قابيل  رئيس مجلس إدارة شركة  كونسبت المنظمه للمعرض أن  عدد  الشركات  المشاركة  فى دورة  العام   الحالى يصل  إلى 800 شركة بزيادة 100 شركة عن  دورة العام  الماضى، كما  تم دعوة أكثر  من 500 مشترى وشركة  عربيه  وأجنبية.

وأشارت داليا  قابيل إلى أن دول  تركيا، والإمارات، والسعودية، والهند، وبولندا والأردن وغيرها ستشارك  فى  المعرض  بأجنحه كبيرة  فى  فاعليات  المعرض  والذى  سيقام  لأول مرة  فى 3 أجنحة.

رسم  ملامح مستقبل الإقتصاد

 

كما أشارت إلى أنه  من  بين  فعاليات  المعرض، إقامة  ندوات  عن دور  سيدات الأعمال  فى التنمية الاقتصادية، وندوة أخرى  عن  الاقتصاد  الأخضر ودوره  فى رسم  ملامح  مستقبل  الإقتصاد بصورة عامة، والزراعة والصناعه بصورة خاصة، ويتضمن  هيكل  المعروضات  مئات  الأصناف  من القطاعات  الزراعية المتنوعة مثل منتجات الألبان، البقوليات، مكسبات  الطعم، الحلويات، الزيوت النباتية، المقرمشات، الحاصلات الزراعية المختلفة وغيرها من المنتجات  الغذائيه والزراعيه عالية  الجودة.

 يذكر أن  معرض  فوود أمريكا يعد أهم واضخم ملتقى  لرجال الأعمال والشركات العاملة فى مجال  التصنيع  الغذائى  والسلع  الزراعية بمختلف أنواعها.
 

القاهرة تنظم أكبر معرض للصناعات  الغذائية بمشاركة 500 شركة عربية وأجنبية


 

القاهرة تنظم أكبر معرض للصناعات  الغذائية بمشاركة 500 شركة عربية وأجنبية
الجريدة الورقية