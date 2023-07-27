تستضيف القاهرة فى الفتره من 12 إلى 14 ديسمبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية ثانى أكبر معرض للصناعات الغذائيه فى منطقة الشرق الأوسط بعد معرض جلفوود دبى وهو معرض " فوود افريكا" .

وصرحت داليا قابيل رئيس مجلس إدارة شركة كونسبت المنظمه للمعرض أن عدد الشركات المشاركة فى دورة العام الحالى يصل إلى 800 شركة بزيادة 100 شركة عن دورة العام الماضى، كما تم دعوة أكثر من 500 مشترى وشركة عربيه وأجنبية.

وأشارت داليا قابيل إلى أن دول تركيا، والإمارات، والسعودية، والهند، وبولندا والأردن وغيرها ستشارك فى المعرض بأجنحه كبيرة فى فاعليات المعرض والذى سيقام لأول مرة فى 3 أجنحة.

رسم ملامح مستقبل الإقتصاد

كما أشارت إلى أنه من بين فعاليات المعرض، إقامة ندوات عن دور سيدات الأعمال فى التنمية الاقتصادية، وندوة أخرى عن الاقتصاد الأخضر ودوره فى رسم ملامح مستقبل الإقتصاد بصورة عامة، والزراعة والصناعه بصورة خاصة، ويتضمن هيكل المعروضات مئات الأصناف من القطاعات الزراعية المتنوعة مثل منتجات الألبان، البقوليات، مكسبات الطعم، الحلويات، الزيوت النباتية، المقرمشات، الحاصلات الزراعية المختلفة وغيرها من المنتجات الغذائيه والزراعيه عالية الجودة.

يذكر أن معرض فوود أمريكا يعد أهم واضخم ملتقى لرجال الأعمال والشركات العاملة فى مجال التصنيع الغذائى والسلع الزراعية بمختلف أنواعها.



القاهرة تنظم أكبر معرض للصناعات الغذائية بمشاركة 500 شركة عربية وأجنبية



