العلمين تستضيف معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024)

خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ومشاركة أكثر من 250 مؤسسة محلية وإقليمية ودولية

الفريق محمد عباس: المعرض فرصة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة

الفريق محمود فؤاد عبد الجواد: حضور أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم

المعرض يفتح آفاقا جديدة من التعاون بين مصر ودول العالم فى كل ما يتعلق بصناعة الطائرات وتكنولوجيا الفضاء

النسخة الأولى من المعرض تعبر عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة

«البيومى»: الاستثمار فى توطين تكنولوجيا الفضاء وامتلاك نقاط مدارية جديدة تسهم فى الحفاظ على دور مصر الريادى فى المنطقة

«صدقى»: امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

توماس جونت: المعرض سيشهد إقبالاً كبيراً لأكثر من 250 من المؤسسات الإقليمية والدولية

مصر تستقبل الجمهورية الجديدة بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة ووسط آمال وطموحات بغد أفضل بعد خطاب الرئيس التاريخى عقب حلف اليمين تتجدد خطوات القيادة السياسية نحو تحقيق الهدف المنشود منذ تولى الرئيس دفة الحكم فى يونيو ٢٠١٤ وهو الجمهورية الجديدة وحلم السيسى بأن تصبح مصر أم الدنيا وأد الدنيا.

وفى الطيران بشقيه المدنى ممثلا فى وزارة الطيران المدنى والعسكرى ممثلا فى القوات الجوية المصرية يستعد القائمون عليهما للحدث الأهم وهو «إيجيبت إير شو ٢٠٢٤» EGYPTAIR Intercontinental SHOW 2024 وذلك فى الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر، كانت القوات الجوية قد أعلنت خلال مؤتمر صحفى عالمى عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024) المقرر بمطار العلمين الدولى.

مصر تستضيف مؤتمر ومعرض الطيران والفضاء EGYPTAIR Show 2024

يتيح معرض مصر الدولى للطيران والفضاء للعارضين الفرصة كاملة أمامهم للكشف عن العلامة التجارية وعرض منتجاتهم وخدماتهم المتطورة لجمهور مختار من أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص من الشرق الأوسط وأفريقيا، بما فى ذلك الوكالات العسكرية والقوات الجوية ووكالات الفضاء.. والتواصل مع خبراء الصناعة والمصنعين والموردين فى قطاع الطيران بما يعزز النطاق الحميم لـEIAS التفاعلات الهادفة وبناء العلاقات فى المنطقة.. وجذب العملاء المحتملين من خلال إنشاء فرص عمل من خلال الاجتماعات وجهاً لوجه مع العملاء والشركاء المحتملين من القطاعين الحكومى والخاص. تحديد طرق نمو جديدة غير معتادة فى الأحداث الأكبر.. والدعاية من خلال الاستفادة من التعرض الإعلامى المكثف من خلال منشورات الصناعة الرائدة والمواقع الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية، مما يعزز ظهور علامتهم التجارية.. ومعلومات السوق.. حيث يبقى العارضون على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتطورات فى مجال الطيران. يجمع EIAS أصحاب المصلحة المؤثرين، ويقدم رؤى سوقية استراتيجية للتنقل الفعال فى الصناعة.. من أجل ذلك تأجل المعرض إلى شهر سبتمبر ٢٠٢٤ وتحديدا فى الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر.

الفريق محمود فؤاد عبدالجواد أكد تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، وأن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.. وأكد الفريق عباس وزير الطيران أن المعرض فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى العديد من المجالات، متمنياً أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة.. وقال اللواء أركان حرب بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة إن الاستثمار فى توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع فى امتلاك نقاط مدارية جديدة تساهم فى تنمية الدولة والحفاظ على دور مصر الريادى فى المنطقة.

الفريق محمود عبدالجواد قائد القوات الجوية

وأعرب الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته بالمشاركة فى المعرض، حيث سيقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعماً لمجالات التنمية المختلفة، مضيفاً أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية فى التنمية المستدامة.. وأكد توماس جونت المدير التنفيذى لشركة AWE المنظمة للمعرض أن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران فى العالم، لافتاً أن المعرض سوف يشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دورته الأولى.

الشركات المصنعة للطائرات

يشارك فى المعرض الدولى الشركات المصنعة للطائرات: الشركات التى تقوم بتصميم وبناء وتوريد الطائرات التجارية والعسكرية وطائرات رجال الأعمال والطيران العام.. الشركات المصنعة للمحركات: الشركات التى تقوم بتصميم وبناء وتوريد محركات لأنواع مختلفة من الطائرات.

وموردو إلكترونيات الطيران والإلكترونيات: الشركات التى تقوم بتصميم وبناء وتوريد الأنظمة والمكونات الإلكترونية للطائرات، مثل أنظمة الملاحة، ومعدات الاتصالات، وأنظمة إدارة الطيران.

والشركات المصنعة والموردة لمعدات ومكونات الطيران: العارضون الذين يقومون بتصميم وبناء وتوريد مجموعة واسعة من معدات ومكونات الطيران، بما فى ذلك معدات الهبوط والفرامل وأنظمة الوقود والديكورات الداخلية للطائرات.. ومقدمو خدمات الطيران: الشركات التى تقدم خدمات متنوعة لصناعة الطيران، بما فى ذلك خدمات التأجير والتمويل والتأمين والخدمات اللوجيستية.. وموردو المعدات العسكرية: الشركات التى تقدم المعدات والتقنيات العسكرية، مثل أنظمة الرادار وأنظمة الأسلحة ومعدات الاتصالات.. وموردو صناعة الفضاء: الشركات التى تصنع المكونات والأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق ومشغلى المركبات الفضائية ومنظمات أبحاث الفضاء. ومنظمات البحث والتطوير: العارضون الذين يقومون بالبحث والتطوير فى مجال الطيران، بما فى ذلك هندسة الطيران والديناميكا الهوائية وعلوم المواد. ومقدمو التعليم والتدريب: العارضون الذين يقدمون التعليم والتدريب لصناعة الطيران، بما فى ذلك تدريب الطيارين، والتدريب على مراقبة الحركة الجوية، وبرامج هندسة الطيران.

وخلال المؤتمر سيلتقى العارضون مع قادة القوات الجوية ورؤساء الأركان ووزيرى النقل والطيران المدنى والرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والمديرين التنفيذيين على مستوى C.. ضباط المشتريات بالقوات الجوية.. تطوير القدرة الجوية فى المستقبل.. رؤساء وكالات الفضاء قادة القوات الفضائية.. مسئولى مشتريات شركات الطيران المتخصصين فى صناعة الطيران، المديرين الفنيين وفرق المشروع كبار المسئولين التنفيذيين OEM الموزعين والوكلاء الإقليميين المستثمرين والمحللين الماليين.. الباحثون فى مجال الفضاء الجوى..

مجالات الصناعات الدفاعية

يأتى تنظيم المعرض فى إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر وضمن توجيهات من الرئيس بوضع الصناعات العسكرية المصرية على الخريطة العالمية والاهتمام بإبرام شراكات مع كيانات ومؤسسات عالمية لتعميق التصنيع المحلى للصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية بمصر كما حدث مع معرض «إيديكس» الدولى، والآن فى مجال الطيران والفضاء.

رواد الصناعات الدفاعية والعسكرية

وأكد الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى على تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

الفريق محمد عباس وزير الطيران

جسور التعاون

وأكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى أن المعرض هو فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى العديد من المجالات، متمنياً أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة.

كما أشار اللواء أركان حرب بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة إلى أن الاستثمار فى توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع فى امتلاك نقاط مدارية جديدة تساهم فى تنمية الدولة والحفاظ على دور مصر الريادى فى المنطقة.

وأعرب الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته بالمشاركة فى المعرض، حيث سيقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعماً لمجالات التنمية المختلفة، مضيفاً أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية فى التنمية المستدامة.

من جانبه أكد السيد توماس جونت المدير التنفيذى لشركة AWE المنظمة للمعرض أن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران فى العالم، لافتاً إلى أن المعرض سوف يشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دورته الأولى، منوهاً بأنه متوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية.