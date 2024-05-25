«حماية المستثمر» يدعم شركات السمسرة المستحقة لجهاز «SMS» بمبلغ 30 ألف جنيه

80 شركة سمسرة متضررة

علمت «الوفد» أن صندوق حماية المستثمر برئاسة محمود منتصر وافق على دعم شركات السمسرة التى لا تمتلك أجهزة تسجيل، وإرسال رسائل للعملاء «SMS».

كانت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية قد أرسلت خطابا فى مارس الماضى إلى صندوق حماية المستثمر تطلب دعما ماديا لكافة شركات السمسرة التى لا تمتلك أجهزة التسجيل وإرسال الرسائل للعملاء، كما تم الاستفسار من «تى للكمبيوتر» لاستطلاع تكلفة برنامج التسجيل، وردت الشركة بأن تكلفة الجهاز تصل إلى 3 آلاف دولار.

كما علمت «الوفد» أن صندوق حماية المستثمر وافق فى اجتماعه الأخير على دعم الشركات بمبلغ 30 ألف جنيه، لكل شركة تقوم بتقديم أوراقها ومستنداتها، ومدى أحقيتها فى الحصول على الدعم.

طلب «حماية المستثمر» من شركات السمسرة المستحقة للجهاز تقديم حافظة مستندات تضم الأوراق اللازمة والمطلوبة من جانب الصندوق، لصرف المبلغ المقرر.

كانت نحو 80 شركة سمسرة من إجمالى نحو 133 شركة قد طلبت دعما من الصندوق لعدم قدرتها على تحمل تكلفة هذا البرنامج الذى يوفر الحماية لأموالها.

أصدرت الرقابة المالية مؤخرا كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، حيث تلاحظ للهيئة عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التى تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن.