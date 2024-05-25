شاهد.. وزير الاتصالات يشيد بشباب كريتفيا الإسماعيلية

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من شباب الجامعات بمختلف التخصصات، داخل مركز كريتيفا بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

أعرب طلعت عن سعادته بالشباب المقبلين على التدريب داخل مركز كريتيفا، بغض النظر عن التخصص الجامعي فبعضهم يدرس في كلية الطب.

أكد وزير الاتصالات أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال في كل محافظات الجمهورية، وتوفير التدريب وفرص العمل.

أشار إلى أن الفكرة من ريادة الأعمال أن يتجاوز الشباب فكرة البحث عن وظيفة والانتظار، لكن يمكن العمل في مجال ريادة الأعمال.

أوضح طلعت أن حجم صادرات التعهيد بلغ 3.7 مليار دولار العام الماضي صعودا من 2.4 ارتفاعا بنسبة 54%، موضحا استهداف الوصول إلى 9 مليار دولار بنهاية عام 2026.