باس رجلها ولبسها فيها الشبكة.. السبب الحقيقي وراء واقعة عريس مصر| والإفتاء تكشف حكم الدين

عريس مصر الخمسيني بطل أغرب واقعة في حفل زفافه، تريند جديد ما زال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من مرور أيام عدة على زفافه الذي احتفل به يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد تصرفه المفاجئ مع زوجته في حفل الزفاف حينما قرر تقبيل قدمها أمام الحاضرين مشيرًا إلى أنها لفتة رومانسية منه تعبيرًا عن حبه وتقديره واحترامه لها بعد طلبها الزواج منه.

قصة تقبيل عريس مصري قدم زوجته في حفل الزفاف

ضجة كبيرة صاحبت انتشار الفيديو الذي أظهر العريس المصري محمود عبد النبي البالغ من العمر 50 عاماً، وهو يقبل قدم زوجته السورية سوزان رسلان، البالغة من العمر 40 عاماً، في حفل الزفاف، حيث انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفعل ووصفوه بالـ"المقزز" مشيرين إلى أنه ليس سوى تصرف متعمد من أجل تصدر التريند والشهرة.

رواد السوشيال ميديا يستنكرون تقبيل العريس قدم زوجته في الزفاف: ياخوفي بعد مايعاشروا بعض يطلقوا

ظهر عريس مصر في الفيديو وهو يقبل قدم عروسه، وسط معازيم الزفاف، ثم قام بتلبيسها الشبكة في قدمها بدلًا من يديها، مما أثار جدلًا واسعًا، ليفاجئ الجميع بعدها بتقبيل قدميها، الأمر الذي أثار استياء وغضب الكثيرين فكانت أبرز التعليقات على الفيديو: " ياخوفي بعد مايعاشروا بعض يطلقوا ... يبوس رجلها في البيت براحتو ايه لزوم ده اودام العالم عموما ربنا يسعدهم ... كله حلو ..كان يشكر ربنا إنها أصبحت من نصيبه. سجد شكرا لله ...لكن يبوس رجلها والله عيب".

كما علق آخرون: " هو حلو وكل حاجة بس بوس الرجلين حتى ماكنش طائل يبوس رجلها وهي رفعت رجلها شوية حاجة تكسف ... هو أصلا فى حاجة اسمها حب دى خرافات ... أى حد بيأفور كده بيتخزوق بعدين اللى تسجد فى فرحها واللى يبوس رجلها إلا بقى لو كان فى الأصل شخصية ضعيفة بيحب اللى تمشيه ... ربنا يفرحه ويسعده بس موش لدرجة بوس رجلها بس يارب تستاهل وتقدر ... ليه بوس الرجل وهى لو بتحبه ترفض ده".

سر تقبيل العريس المصري قدم زوجته في حفل الزفاف

خرج العريس عن صمته، مدافعًا عن موقفه بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له، ليكشف عن السر الحقيقي الذي دفعه لتقبيل قدم زوجته في الزفاف، حيث قال: "كنت أبحث عن أنثى تقدر قيمتي وتطلب هي مني الزواج، وهو ما فعلته "سوزان" التي طلبت مني الزواج بالفعل، ما جعلني أعدها بإقامة حفل زفاف لها يتعجب له الجميع بهدف إسعادها".

وأضاف: "أنا في نظر نفسي غالي أوي أوي، والست دي حسستني بقيمتي لما جت قالتلي "ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني"، الأمر الذي أكدته العروس في تصريحاتها حيث قالت: "أنا اللي قلت له ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني وليا الفخر لو بتقبل".

كما نفى عبد النبي أن الهدف من تقبيل قدم زوجته هو تصدر التريند والشهرة، مؤكدًا أنه أقدم على هذا التصرف لأنه يحبها بالفعل، ووجد أنها تستحق أكثر من ذلك، حيث إنها طلبت منه الزواج وأعطته قدره وقيمته، فكان لا بد أن يمنحها أكثر مما تتوقع، حتى لو كان غريبا على البعض، أو قد يجعل منه مادة للسخرية والنقد.

موقف إنساني وراء طلب العروس السورية طلب الزواج من العريس المصري

في الوقت نفسه، كشفت العروس سوزان عن كواليس لقائها بزوجها عبد النبي الذي انتهى بالزواج، مشيرة إلى أنها التقت به ووقعت في حبه إثر موقف إنساني أخلاقي، بعدما مرت بأزمة صعبة، وهو كان لها خير مساعداً وسانداً، حيث ترك لها منزله لترتاح مع أولادها، وقال لها: "بيت أخوكي مفتوح لكِ ولأبنائك وسوف أترك المنزل لكم"، ذلك التصرف الذي جعلها تقع في حبه وتطلب منه الزواج بحسب قولها: "لمست في شخصيته الصدق والمروءة والأمان".

الإفتاء تكشف عن حكم الشرع والدين حول تقبيل الزوج زوجته أمام المعازيم في حفل الزفاف

وبدورها، كشفت دار الإفتاء في وقت سابق، عن حكم الشرع والدين حول تقبيل الزوج زوجته أمام المعازيم في حفل الزفاف، مشيرة إلى إنه لا يجوز للرجل تقبيل زوجته أمام الناس، سواء في حفلات الزفاف والأفراح، أو أمام الناس بشكل عام، لأن هذا يتنافى مع تعاليم الإسلام التي تحض على الحياء، ولأنه يعتبر عدم مراعاة للذوق والآداب العامة، فمراعاة الحياء له أجر كبير في الدنيا والآخرة، لذا لا يجوز التخلي عنه.