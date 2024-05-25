مشاهدة ماتش الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يلا لايف

مشاهدة ماتش الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا،يلتقي النادي الأهلي مع نادي الترجي التونسي مساء غد السبت الموافق 25 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً داخل استاد القاهرة الدولي، في مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا ويترقب جماهير النادي الأهلي متابعة هذه المباراة المهمة، وقد انتهت المباراة السابقة بينهما بالتعادل السلبي دون تحقيق أي أهداف من قبل الفريقين، ويسعى كل فريق منهم للفوز بالبطولة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

وبعد ان وضحنا لجميع المتابعين موعد المباراة من المقرر ان المباراة تذاع المباراة عبر الناقل الحصرى للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وهي شبكة قنوات beIN Sports.

قناة اون تايم سبورت الارضية

تردد القناة: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

وتُعد قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات وبطولات الاتحاد الأفريقي، حيث ستنقل قناة بي إن سبورت HD6، المباراة.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر قناة مجانية في مصر.

وتنقل قناة تايم سبورتس الأرضية لقاء الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج النادي الأهلي، للفوز بأي نتيجة من أجل الحفاظ على لقب الأميرة السمراء للموسم الثاني على التوالي، ويصل إلى البطولة رقم 12 في مسيرته مع دوري أبطال أفريقيا بشكل عام.

تشكيل الأهلي اليوم يلا كورة