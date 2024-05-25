السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي لفوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الرئيس السيسي “أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل”.

وأضاف الرئيس السيسي “ كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق”.

الجريدة الورقية