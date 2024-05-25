الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي لفوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الرئيس السيسي “أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل”.

وأضاف الرئيس السيسي “ كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق”.