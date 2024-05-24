أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية في مصر

شهدت أسعار السيارات في السوق المصرية تخفيضات متفاوتة خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب انهيار سعر الدولار في السوق السوداء، وجاءت التخفيضات الأخيرة للشركة المصرية العالمية EIM، الوكيل الحصري لسيارات علامة رينو في مصر، لتشعل المنافسة في سوق السيارات بقوة، في مختلف الفئات السعرية، خاصةً فئة السيارات الاقتصادية إذ أصبحت السيارة رينو تاليانت الشقيقة الصغرى لـ"رينو ميجان"، هي أرخص سيارة أوروبية في مصر.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية مواصفات وأسعار السيارة رينو تاليانت أرخص سيارة أوروبية بعد التخفيضات الأخيرة.

تأتي السيارة رینو تالیانت أرخص سيارة أوروبية بمحرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

أرخص سيارة أوروبية رينو تاليانت

يبلغ طول رينو تالیانت أرخص سيارة أوروبية السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تتوفر رينو تالیانت أرخص سيارة أوروبية في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

أرخص سيارة أوروبية

تأتي رينو تالیانت أرخص سيارة أوروبية بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

أسعار رينو تاليانت أرخص سيارة أوروبية

تتوفر رينو تالیانت أرخص سيارة أوروبية موديل 2024 الجديدة بعد التخفيض بسعر رسمي يبدأ من 799 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه بتراجع 126 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن.

أما الفئة الثانية تكنو من رينو تالیانت أرخص سيارة أوروبية أصبح سعرها 899 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه بانخفاض 126 ألف جنيه.