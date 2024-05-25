لاجئون سودانيون ينددون بالظروف المروعة في منطقة أمهرة الإثيوبية

اشتكى أكثر من 5,000 لاجئ سوداني، في غابة في منطقة أمهرة بدولة إثيوبيا، من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء.

السلطات الإثيوبية

وقد اعترضت السلطات الإثيوبية اللاجئين، الذين أجبروا على مغادرة مخيم أولالا في مايو بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وأجبرتهم على البقاء في الغابة.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، دخل اللاجئون الذين تقطعت بهم السبل في إضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازهم في الغابة، واستنزاف الغذاء والدواء، وهطول الأمطار الغزيرة، التي تحملوها بسبب عدم وجود ملاجئ مناسبة.

وأكد اللاجئ الساماني آدم، أن هناك العديد من التحديات بسبب نقص الدواء والغذاء والمأوى.

وأعربت عن أسفها، لدينا أطفال صغار معنا ولا توجد مواد لحمايتنا من الأمطار، "نحن نستخدم ملاءات الأسرة لحماية أنفسنا من الأمطار الغزيرة التي تمطر علينا لساعات ، وليس لدينا ما نحمي أنفسنا من الطقس القاسي".

وفي هذا السياق قال لاجئ آخر، إبراهيم آدم، المعلومات وقال إنهم يعيشون في الغابة دون أي مأوى أو قماش مشمع لحمايتهم من العوامل الجوية، وخاصة المطر، لقد كانت السماء تمطر علينا بغزارة منذ أكثر من ساعتين حتى الآن. نحن نعاني الآن في ظل ظروف قاسية".

ندعو المنظمات الدولية بشكل عاجل إلى التدخل وإنقاذنا من تدهور الأوضاع في هذه الغابة".

أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي ألف لاجئ فروا من مخيم تديره الأمم المتحدة في شمال إثيوبيا، بسبب غياب الأمن، وانتشار السطو المسلح، وإطلاق النار، وعمليات الخطف، وفق روسيا اليوم.

ووفقًا للناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (من السودان وإرتيريا)، قرروا مغادرة مخيم "أولالا" بمنطقة أمهرة مطلع الأسبوع الحالي، لأنهم لم يشعروا بالأمان هناك.

ويقع مخيم "أولالا" على مسافة نحو 70 كلم من الحدود مع السودان الغارق في حرب منذ منتصف أبريل من العام الماضي.

وتحاول فرق المفوضية والسلطات الإثيوبية تشجيع اللاجئين على العودة إلى "أولالا"، لكنهم يرفضون ذلك، مفضلين البقاء على قارعة الطريق على مسافة 1,5 كلم منه.

وتولت السلطات المحلية توفير الأمن للاجئين الفارين، فيما أقامت المفوضية وشريكتها منظمة "وورلد فيجن" عيادة متنقلة في المنطقة لتقديم الدعم الطبي، حيث تواصل فرق من الأمم المتحدة المحادثات مع المجموعة لمحاولة التوصل إلى حل.

وفر حوالي 1,8 مليون شخص من السودان منذ بدء الحرب، بينهم 53 ألفًا عبروا الحدود إلى إثيوبيا، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الأول من مايو الجاري.