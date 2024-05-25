اضطرابات هرمونات الغدة الدرقية تؤدي إلى مشاكل في القلب

كشفت طبيبة القلب إيلينا ريمسكايا، أن الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية تؤثر على عمل القلب، وأفادت أن الاضطرابات الهرمونية في الغدة الدرقية تؤدي إلى مشاكل في القلب، وتؤثر هذه الاضطرابات على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ثلاثي يودوثيرونين (T3) وثيروكسين (T4).

وحذرت من أنه عندما يكون إنتاجها غير كاف (قصور الغدة الدرقية)، ينخفض ​​ضغط الدم في الجسم وتتباطأ ضربات القلب.

وإن انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن يبطئ معدل ضربات القلب، مما يسبب بطء القلب، وقالت الطبيبة لصحيفة Gazeta.Ru : "يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية أيضًا إلى تقليل انقباض القلب، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة إخراج الدم من القلب".

عندما يرتفع مستوى هرمونات الغدة الدرقية (وهي حالة تعرف باسم فرط نشاط الغدة الدرقية أو الانسمام الدرقي)، يبدأ القلب في العمل بشكل زائد، بوتيرة متسارعة ومثل هذا النشاط في وضع الإرهاق المستمر يثير انحرافات في عمل عضلة القلب.

وحذرت طبيبة القلب من أن فرط نشاط الغدة الدرقية، أي زيادة مستويات الهرمونات، يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني أو ضربات البطين المبكرة، وزيادة ضغط الدم.

وأضافت أنه عندما يعاني الشخص من فرط نشاط الغدة الدرقية غير المنضبط لفترة طويلة، فإنه يكون أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب. قد يتطور أيضًا مرض القلب التاجي.

إذا استمر نقص هرمونات الغدة الدرقية لفترة طويلة، تصبح أنسجة الأوعية الدموية جامدة، ويحدث خلل في بطانة الأوعية الدموية - كل هذا يساهم في ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية وتطور تصلب الشرايين.

مرض الغدة الدرقية

يحدث قصور الدرقية عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الدرقي. ويُطلق على هذه الحالة أيضًا نقص نشاط الغدة الدرقية. قد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة. إلا أنه قد يؤدي بمرور الوقت عند عدم علاجه إلى مشكلات صحية أخرى، مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول ومشكلات القلب.

تُستخدم تحاليل الدم لتشخيص قصور الدرقية. وعادةً ما يتميز العلاج بالهرمون الدرقي بالبساطة والأمان والفاعلية فور تحديدك أنت وطبيبك الجرعة المناسبة لك.