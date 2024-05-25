يحتضن استاد القاهرة بالعاصمة المصرية، اليوم السبت 25 ماي ، مواجهة الرد بين الأهلي والترجي لحساب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024 وكانت موقعة رادس، التي دارت السبت الماضي، حسمها التعادل السلبي في مباراة شهدت تحفظا دفاعيا كبيرا من الفريقين.

البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 100 مباراة، فاز فى 68 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 189 هدفاً وتلقت شباكه 67، وخرج بشباك نظيفة فى 58 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويدير مباراة الاهلى والترجى التونسى الليلة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

في المقابل افتتح افتتح الترجى التونسى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل السلبى إياباً وفى دور المجموعات حقق الفوز على النجم الساحلى التونسى بهدفين دون رد ثم خسر من الهلال السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع بترو اتلتيكو الانجولى مرتين ذهاباً وإياباً.

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ثم فاز على النجم الساحلى بثنائية ثم فاز على الهلال السودانى بهدف دون رد وفى ربع النهائي تعادل سلبياً مع أسيك الايفواري ثم فاز بركلات الترجيح 4-2 ليتأهل لنصف النهائي ويتخطى عقبة صن داونز بالفوز ذهاباً وإياباً بهدف دون رد ليتأهل لنهائى البطولة ثم يتعادل مع الاهلى سلبياً في رادس.

مباراة الأهلي والترجي التونسي مباشرة لحظة بلحظة

ويخوض النادي الأهلي لقاء الترجي بمعنويات مرتفعة بعض الشيء بعد تفاديه الهزيمة في الذهاب، تدريبات الفريق شهدت تواجد أحمد عبد القادر بجاهزية تامة حيث أصبح متاح للمشاركة رفقة زملائه، ومن المقرر أن يلعب المدير الفني كولر بنفس التشكيل المعتاد للأهلي والذي سيكون كما يلي.